États-Unis : les bisons menacent l'équilibre naturel du Grand Canyon

Les bisons sont de retour et ils s'aventurent même sur la route comme pour barrer l'entrée du parc aux touristes. Dans le Grand Canyon, il a suffi d'un an de pandémie et deux fois moins de visiteurs pour que la nature sauvage reprenne ses droits. "C'est incroyable, ce sont des animaux tellement massifs, c'est impressionnant de les rencontrer en personne", s'exprime un homme. Du jamais dans le parc national, près de 500 bisons qui se laissent approcher, à la fois captivant et effrayant. "Ils sont gros et majestueux, mais ils sont aussi puissants. Ce sont vraiment des animaux à part", déclare une jeune femme. "Ils ont une très longue histoire avec les États-Unis et les Indiens, ils sont toujours là. Donc, c'est super", ajoute une autre. Le premier admirateur de bison sur les lieux, c'est Adam Shallau, l'un des photographes officiels du Grand Canyon. Photo après photo, il cherche le meilleur profil de ces bêtes aux allures préhistoriques, emblème de l'ouest américain. "J'adore le Grand Canyon. C'est probablement mon endroit préféré sur terre, c'est mon atelier d'artiste. Et pouvoir voir des bisons ici, c'est une expérience incroyable", confie Adam.