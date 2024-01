États-Unis : les grandes plaines paralysées par le blizzard

Ils étaient pourtant prévenus, mais les cumuls de neige associés à des températures polaires ont bel et bien provoqué un début de pagailles. À Detroit, dans le Michigan, certains automobilistes n'emmènent pas large. Depuis 24 heures, une tempête frappe l'Iowa et toute une partie du Midwest américain. Vols annulés et routes désertes balayées par un fort blizzard. À Saint-Joseph, dans le Missouri, les 70 000 habitants restent tapis chez eux. Seule une postière n'a d'autre choix que de braver le froid pour parcourir ses 20 kilomètres quotidiens. Et selon nos envoyés spéciaux, l'épisode ne fait que commencer. "Le pire reste à venir. Imaginez que ce froid polaire et cette tempête hivernale vont encore balayer, sans doute paralyser le centre et le nord du pays pendant au moins plusieurs jours", rapporte Axel Monnier, notre correspondant aux États-Unis. Difficile dans ces conditions de faire campagne, le grand bal des primaires débute pourtant d'ici trois jours, mais même Ron DeSantis a préféré rester dans son QG de campagne de l'Iowa, bien au chaud, pour convaincre ses électeurs d'aller voter malgré tout. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Monnier, A. Poupon