États-Unis : les méthodes des policiers en question

Les rassemblements en mémoire de George Floyd se multiplient aux États-Unis. Ce père de famille afro-américain de 46 ans est mort asphyxié par un policier lors de son interpellation il y a dix jours. Le cœur du problème réside dans le comportement, les méthodes, les préjugés et l'usage de la force de certains policiers. En 2019, la police a tué 1 000 personnes dont 23% d'Afro-Américains, alors que cette communauté ne représente que 12% de la population totale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.