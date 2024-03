L'incroyable business des animaux exotiques aux Etats-Unis

C’est au nord de San Antonio que nous avons rendez-vous. Au ranch de la Bandera. Bryan Gilroy est le seul propriétaire qui a accepté de nous recevoir. Sa propriété est gigantesque, plus de 4 500 hectares, c’est aussi grand que la ville de Bordeaux. Depuis le ciel, on aperçoit les premiers animaux exotiques. Bryan a fait fortune dans l'industrie du pétrole. Il s’est lancé dans l’élevage d’animaux exotiques il y a huit ans. Aujourd’hui, ses terres accueillent plus de 2 000 bêtes, dont 500 bébés, comme le jeune zèbre ou le bongo d’Afrique que vous voyez sur nos images. Cette activité lui a rapporté 55 millions d’euros l’année dernière. Bryan élève différentes espèces pour qu’elles se reproduisent. Il vend ensuite les bêtes à d’autres ranchs et à des particuliers. Au Texas, tous les propriétaires d’animaux exotiques bénéficient d’avantages fiscaux conséquents, jusqu’à 30% de réduction d’impôt. TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Clerc