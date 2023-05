États-Unis : l'inquiétante censure des livres

Le journal d'Anne Frank version bande dessinée jugé inapproprié pour des enfants, les BD Catwoman ou Persepolis, trop osées. Même sort pour les romans pour ados Vampire Academy, à cause de scènes de nue. Ces livres et 222 autres ont été retirés des bibliothèques scolaires dans le district de Floride. Avec l'association Mamans pour la liberté, une mère de famille se bat pour que les programmes et les livres scolaires soient, selon elle, adaptés à l'âge de chacun. Depuis la rentrée en Floride, n'importe qui peut demander le retrait d'un livre ou d'un DVD, et pas seulement les parents d'élèves. Il suffit de remplir un formulaire de deux pages, même pas besoin d'avoir lu ou vu l'œuvre en entier. Derrière cette guerre culturelle, l'ultra conservateur Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Il a signé des lois pour bannir les cours sur l'esclavage, la ségrégation, l'homosexualité, les menstruations et renforcer le contrôle des parents sur le système éducatif. Ces derniers jours, une principale a été poussée à la démission en Floride. En cause, un cours de 6ème pendant lequel ont été diffusées des images de sculpture de Michel-Ange. Trois parents d'élèves ont estimé que c'était du contenu pornographique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A; Monnier, A. Poupon, J. Asher