États-Unis : au pays du plein emploi

Aux États-Unis, 263 000 emplois ont été créés au mois d'avril, contre les 200 000 prévus. Un taux de chômage qui a atteint son niveau le plus bas depuis 50 ans, avec 3,6%. Les charges patronales sont bien moins coûteuses, 8,7% contre plus de 40% dans l'Hexagone. Mais ce marché du travail est en tension. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.