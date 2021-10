Etats-Unis : pourquoi une vague de grèves déferle sur le pays

C'est la dernière grève en date aux États-Unis. Des infirmières du Minnesota ont décidé d'arrêter le travail. Les travailleurs, en première ligne au plus fort de la pandémie, réclament de meilleurs salaires. C'est également le cas dans le secteur de la santé, mais aussi dans l'industrie. Un phénomène rare aux États-Unis. Une usine de la marque Kellogg's est par exemple bloquée depuis deux semaines. Chris, un salarié de l'usine, affirme qu'ils ont raté de nombreux moments avec leurs proches pour le travail. "Certaines familles ont même failli exploser", a-t-il ajouté. Frustration partagée par les salariés du plus gros constructeur de tracteur aux États-Unis. 10 000 grévistes protestent contre les profits réalisés par leur patron. Mais pourquoi ces travailleurs américains se mettent-ils en grève maintenant ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont fatigués. Ils ont aussi compris qu'ils sont en position de force. En effet, les États-Unis manquent de main-d’œuvre et viennent d'atteindre le record de 10,4 millions de postes à pourvoir dans le pays. La suite dans la vidéo ci-dessus.