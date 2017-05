Etats-Unis : le remerciement du patron du FBI, un écho au "Watergate" ?  

La révocation du patron du FBI n’a pas de semblable aux Etats-Unis mais rappelle un épisode semblable, celui du "Watergate". En 1973, Richard Nixon avait limogé le magistrat indépendant Archibald Cox qui enquêtait sur le scandale des micros placés dans les bureaux des Démocrates. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela ne s’était pas bien terminé pour le Président des Etats-Unis. Il avait été contraint à la démission un an plus tard.