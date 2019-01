États-Unis : le renouveau des mines de charbon

Le chômage est au plus bas depuis cinquante ans aux États-Unis. Parmi les secteurs qui se portent mieux, les mines de charbon, grâce notamment à Donald Trump. Le président américain a tenu ses promesses de campagne dans ce domaine. Le minerai est abondant et facilement accessible en Pennsylvanie. Vingt mineurs supplémentaires ont donc été recrutés sur place pour répondre à la demande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.