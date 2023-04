États-Unis : tornade dévastatrice dans le Missouri

Les tornades se sont multipliées dans le centre des États-Unis. À Glen Allen, dans le Missouri, au moins quatre personnes ont perdu la vie. La tornade a frappé pendant la nuit. Les habitants dormaient et n'ont pas tous eu le temps de se mettre à l'abri. Au petit matin, les secours étaient encore en train de chercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Dans l'Illinois, une autre tornade, avec des vents à 185 km/h a provoqué l'effondrement d'une station-service. Deux personnes ont été piégées. Elles ont pu sortir indemnes des décombres. "Le toit de la station-service s'est envolé et a tapé mon magasin. Tout s'est effondré", raconte une des victimes. En ce moment dans le pays, pas un jour ne passe sans une alerte aux tornades. Chaleur, air humide au niveau du sol et plus sec en altitude, les conditions atmosphériques sont réunies selon les météorologues. De nouvelles alertes ont déjà été émises pour les prochaines heures. Aux États-Unis, il y a 1 200 tornades par an. C'est plus que tout autre pays dans le monde. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon