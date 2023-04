États-Unis : tornades dévastatrices sur le centre du pays

La tornade est lancée et elle est inarrêtable. Les journalistes qui filment, renoncent à s’avancer plus, car c’est trop dangereux avec les vents qui soufflent à 300 km/h. Neuf tornades se sont abattues dans l'État de l’Oklahoma, quatre dans l’Iowa et trois dans le Kansas, quasi simultanés. Là où la tornade est passée, il n’y a plus rien. Des maisons ont été soufflées comme un décor de cartons, parfois sur quinze kilomètres. Deux personnes ont perdu la vie. Certaines personnes se sont réfugiées dans la chambre d'une pizzeria, juste à temps. "Il y avait un bruit fou, les gens étaient affolés. Je leur ai dit, calmez-vous, il y a un mètre de béton, ça va aller. C’est l’endroit le plus sûr du quartier", raconte l’une d'entre elles. De nouvelles tornades sont attendues dans les prochaines heures. TF1 | Reportage F. De Juvigny L. Poinsatte