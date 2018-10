États-Unis : des travailleurs mexicains indispensables

La fin de l'immigration illégale est l'une des promesses de Donald Trump, qui est actuellement en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. On estime que onze millions d'étrangers, arrivés illégalement, vivent aux États-Unis. Certains finissent par être régularisés. Ils constituent une main-d'œuvre essentielle pour de très nombreuses entreprises américaines comme cette usine dans le Maryland visitée par nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.