États-Unis : Trump a-t-il déclaré tous ses revenus ?

À 36 jours de l'élection présidentielle américaine, le New York Times a publié ce lundi une enquête très fouillée sur les déclarations de revenus de Donald Trump. En remontant sur une vingtaine d'années, celui qui se présente comme un homme d'affaires milliardaire paye moins d'impôts que les portiers qui travaillent dans ses hôtels. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a jamais voulu rendre publiques ses déclarations d'impôts.