Etats-Unis : un avion a réussi un atterrissage d'urgence à Philadelphie après l'explosion d'un réacteur

Des images saisissantes ont été tournées mardi 17 avril par les rescapés d'un vol de la compagnie Southwest Airlines, aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés à bord d'un avion qui devait relier New York à Dallas. Pour une raison encore inconnue, un moteur de l'appareil a explosé en plein vol, et une passagère a été tuée. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans le sang froid remarquable de l'équipage.