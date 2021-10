Etats-Unis : un couple d'espions démasqué

Un couple détendu, toujours pro à montrer ses photos de vacances ou ses loisirs sur les réseaux sociaux. Une famille modèle en somme. Pourtant, dès 2018, Diana et Jonathan Toebbe envisagent de vendre des informations à une puissance étrangère. Il faut dire que Jonathan, ingénieur nucléaire dans la marine américaine, avait accès à des documents secrets défense sur la fabrication des sous-marins. Pour la première fois, en décembre 2020, ils entrent en contact avec un gouvernement étranger pour leur vendre des documents secrets défense. En échange, les Toebbe réclament 5 millions de dollars en cryptomonnaie. Un message qu'ils font passer sur une carte mémoire cachée dans une boîte de pansements. Mais manque de chance, le document est intercepté par le FBI avec l'aide du pays concerné. Le FBI va retrouver la trace du couple et lui tendre un piège avec trois rendez-vous. Le couple tombe dans le panneau, ignore qu'il traite avec un agent du FBI et lui remet une première carte mémoire cachée dans un sandwich au beurre de cacahuète. La suite dans la vidéo ci-dessus.