États-Unis : un froid inédit depuis plusieurs décennies au Texas

À l'horizon, c'est une forteresse de glace. Les gratte-ciel de Dallas dominent une ville pétrifiée, immobile. Le vortex polaire a tout gelé sur son passage. Les échangeurs autoroutiers dans toute leur démesure, et personne ou presque pour oser s'aventurer sur cette piste verglacée. La mégalopole s'est endormie et depuis deux jours, les pannes d'électricité se succèdent. L'état d'urgence est déclaré. Vu de l'espace, le Texas ressemble à un morceau de banquise. Notre équipe avance dans la banlieue de Dallas, sur des routes désertées. Dans cette région située sur la même latitude que l'Afrique du Nord, personne n'est équipé pour affronter le froid. Le quartier s'est vidé de ses habitants. Il n'y a pas de chauffage, alors qu'il fait - 17°C. Se secourir en famille. Un habitant se réfugie justement avec ses enfants chez sa belle-sœur. Le groupe électrogène est l'objet le plus précieux du quartier. À l'intérieur de la maison, plusieurs familles sont réunies. Les stations d'épuration de la région sont tombées en panne. L'eau courante n'est donc plus potable. Dans tout le Texas, ils sont quatre millions à avoir été privés d'électricité dans ce froid polaire. Un scénario catastrophe raconté en direct par les télés américaines. Peu rassurants, les prévisionnistes annoncent de nouvelles chutes de neige dans deux jours.