États-Unis : un policier blanc tire dans le dos d'un homme noir non armé

Les faits se sont déroulés dimanche 23 août, à Kenosha, dans le Wisconsin. Un homme noir a été grièvement blessé par un policier blanc après des tirs dans le dos. Les images de l'intervention ont suscité la colère des manifestants. Des véhicules de la municipalité ont été incendiés quelques heures après le drame. Les agents impliqués ont été mis en congé administratif et une enquête criminelle a été ouverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.