États-Unis : un week-end de tornades dévastatrices

Deux morts, quelques blessés, c'est le bilan, peut-être encore provisoire, mais déjà inespéré, compte tenu des 70 tornades recensées ce week-end aux États-Unis et des récits des rescapés d'Omaha, dans le Nebraska. Concrètement, la loterie à laquelle sont confrontés les habitants du Midwest américain actuellement, ce sont des monstres à la trajectoire imprévisible, capables de rayer de la carte des quartiers entiers. Dans leur course à l'image, les chasseurs d'orages n'hésitent pas à s'approcher dangereusement et à se transformer en service d'urgence lorsqu'ils tombent sur un routier dont le semi-remorque vient d'être renversé comme un jouet. Mais, pour la plupart, il n'y a aucune prise de risque. Ils sont juste là au mauvais endroit au mauvais moment, comme des conducteurs de train piégés dans leur cabine. Accroupis sur le plancher, ils sont finalement protégés par le vitrage de la locomotive. Essentiellement au printemps, le centre des États-Unis voit la convergence de l'air froid du Canada et de l'air chaud du golfe du Mexique. La rencontre, explosive, déclenche des orages, puis des tornades avec des vents dévastateurs, parfois au-delà de 420 kilomètres par heure. Peu de bâtiments y résistent, surtout les maisons en bois. Ce samedi 27 avril, des débris, arrachés dans le Nebraska, ont été retrouvés dans l'État voisin de l'Iowa, à 90 kilomètres de distance. TF1 | Reportage O. Santicchi, I. Robin