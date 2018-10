États-Unis : une campagne des midterms de plus en plus dure

Aux États-Unis, la campagne qui permettra aux électeurs de choisir leurs représentants au Congrès, ainsi qu'une partie des sénateurs, s’annonce musclée. Dans le sillage de Donald Trump, des candidats ultraconservateurs s'en donnent à cœur joie. Les discours les plus extrémistes et les plus provocateurs remplacent les slogans politiques traditionnels. Si la campagne est aussi violente, c'est que l'enjeu est fondamental pour la droite américaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.