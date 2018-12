États-Unis : une frontière sous tension

La frontière qui sépare les États-Unis du Mexique est sous tension depuis que Donald Trump souhaite y faire construire un mur de séparation. Du côté américain, cette situation pourrait provoquer un "shutdown". Les services publics seront fermés et les fonctionnaires seront mis au chômage technique si le locataire de la Maison-Blanche et le Congrès ne se mettent pas d'accord à propos du fameux mur. Au Mexique, les autorités pourraient déclarer une crise humanitaire dans le quartier où les milliers de migrants attendent un hypothétique passage vers les États-Unis depuis plusieurs semaines. Les conditions sanitaires s'y dégradent rapidement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.