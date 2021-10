Etats-Unis: une patronne offre 10 000 dollars à ses salariés

Voilà un cadeau que les salariés de cette société ne sont pas prêts d'oublier. Lors d'une réunion pour fêter le rachat de l'entreprise, Sara Blakely, la fondatrice leur fait une surprise de taille. Elle offre à chacun de ses employés deux billets d'avion en première classe pour voyager n'importe où au monde. L'entrepreneuse ne s'arrête pas là et voit les choses en grand. En plus des billets d'avion, elle offre également 10 000 dollars à chacun. L'histoire de cette société, c'est celle d'une success story à l'américaine. Sara Blakely a lancé seule son entreprise de sous-vêtements avec 5 000 dollars en poche. Après une ascension fulgurante, en 2012, l'entrepreneuse est en couverture du magazine Forbes. Elle devient l'une des plus jeunes milliardaires du monde. Elle a fait de la culotte gainante un accessoire de mode porté fièrement par les célébrités, comme la chanteuse Katy Perry. Aujourd'hui, l'entreprise vaut près d'un milliard d'euros et pas une dette à l'horizon.