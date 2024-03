États-Unis : une saison de tornades meutrières

On entend le sifflement métallique de la tornade qui approche. Dans une maison, c'est la même sidération, la même angoisse. "Il y a eu les sirènes d'alerte et cinq minutes après, c'était comme si un train nous arrivait dessus", raconte un habitant. Au total, il y a eu sept tornades dans l'Indiana et l'Ohio. La façade d'un bâtiment a été arrachée, entortillée, comme du tissu autour d'un arbre. "Tout est dévasté, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il ne reste plus rien de notre laverie. Et toutes les maisons sont démolies dans la ville, c'est vraiment affreux", témoigne une propriétaire de laverie. Des débris soulevés au cœur du tourbillon jusqu'à 4 000 mètres d'altitude, soit la hauteur du Mont Blanc. En cette soirée du 15 mars, trois personnes ont été retrouvées mortes, mais les autorités inspectent les décombres de chaque maison, avec la crainte de compter de nouvelles victimes. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Poupon