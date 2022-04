États-Unis : une sécheresse historique à Salt Lake City

"C'est sauvage, c'est immense, c'est irréel". Mais la réalité est qu'il n'y a plus d'eau dans le lac salé de Salt Lake City. Il est loin le temps où le site grouillait de baigneurs. "C'est complètement vide, il y a à peine 40 cm d'eau", indique-t-on. Ce n'est pas assez pour que La Marina accueille ses 150 bateaux. Ils n'ont pas vu l'eau depuis des mois. "Il y a très peu de chance que ces bateaux retournent à l'eau cette année. C'est terrible, c'est une petite marina. Tout le monde se connaît, on navigue ensemble le week-end. Désormais, c'est fini. On a perdu ce lien" s'exprime Dave Shearer, responsable du parc et du port. "Le lac est à son plus bas niveau historique. Jamais il n'avait eu aussi peu d'eau. D'ailleurs, je ne devrais pas pouvoir me tenir ici, je serais quasiment au milieu du lac avec de l'eau à un niveau normal, qui monterait jusqu'au cou. Cette sécheresse inquiète de plus en plus les habitants de l'Utah", rapporte Axel Monnier. Avec son association et ses 800 membres, Lynn De Freitas mène le combat pour sauver le lac. Un site qui génère 1,3 milliard de dollars de retombées touristiques, industrielles ou commerciales. Première cause, la sécheresse chronique. Cet hiver encore, les niveaux de pluie et de neige sont inférieurs à la normale. Mais il y a une autre raison. "La baisse du niveau du lac est avant tout la conséquence des activités humaines et de toute l'eau qu'on pompe ici, d'une consommation irraisonnée", selon elle. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard