États-Unis, une tornade traverse la banlieue de Los Angeles

Le phénomène est rarissime en Californie. Une tornade à quelques kilomètres seulement du centre de Los Angeles. Pendant trois minutes, les vents à près de 180 km/h ont dévasté une zone commerciale. De nombreuses voitures endommagées, des arbres à terre et une dizaine d'immeubles désormais inhabitables. Miraculeusement, il n'y a eu qu'un seul blessé. "Nous avons un phénomène météo grave qui a commencé vers onze heures et qui a touché de nombreux commerces du quartier", a affirmé Michael Chee, officier communication des pompiers de Montbello. Quelques heures plus tard, dans la région de Santa Barbara, une seconde tornade a frappé principalement un camping, 25 mobil-homes touchés. Pendant ce temps, le nord de la Californie continue de subir de fortes précipitations. Inondation, glissement de terrain, avec une douzième tempête dite rivière atmosphérique depuis le début 2023. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon