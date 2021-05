États-Unis : vacciné, vous êtes payé

Nous avons un premier rendez-vous chez un vendeur de doughnuts à Washington. Nous avons eu droit à un beignet gratuit. Il suffit de montrer sa carte de vaccination. Cette chaîne va continuer à offrir des doughnuts jusqu'à la fin de l'année, sept jours sur sept, et c'est loin d'être un cas isolé. Contre un vaccin aux États-Unis, votre employeur peut vous donner par exemple 100 dollars. Il y a aussi des bières gratuites, des réductions sur la nourriture, les jeux vidéos et même des taxis gratuits pour aller au centre de vaccination. Ce genre d'initiatives se multiplie aux États-Unis, car la campagne de vaccination qui était si rapide au début est en train de ralentir. La semaine du 12 avril, 3,4 millions de personnes étaient vaccinées en moyenne chaque jour. À peine un mois plus tard, soit cette semaine, 2,1 millions de doses injectées quotidiennement. Les vaccinations sont en chute libre. Le gouvernement doit donc chercher, convaincre les Américains qui manquent à l'appel. Un nouvel objectif est même annoncé par le président Joe Biden. La moitié de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin. C'est beaucoup, mais encore insuffisant pour atteindre l'immunité collective.