États-Unis : vive la semaine de quatre jours !

Elle parcourt en moyenne quinze kilomètres par jour dans son restaurant et reste à l'affût de tout. Brady Aguilar prend son rôle de manager très à cœur. Et encore plus depuis que sa semaine de travail ne dure que quatre jours. La direction teste ce nouveau rythme dans deux de ses restaurants. Il s’agit d’un système qui a un coût : 250 000 euros par an, car il a fallu embaucher. Mais, le jeu en vaut la chandelle dans un secteur où il manque un million d'employés depuis la pandémie. Aux Etats-Unis, une grande expérimentation va être menée. Des dizaines d’entreprises vont se lancer dans la semaine de quatre jours de 32 heures sans perte de salaire, et ce, pendant un an. Elles seront suivies des chercheurs qui évalueront les effets sur le bien-être des salariés, sur l'environnement et sur la productivité. C’est une manière aussi de répondre à la grande démission. Les salariés n’hésitent plus à quitter leur emploi dès que cela ne leur convient plus. TF1 | Reportage A. Monnier, S. Belmar, A. Pocry