États-Unis : vol, course-poursuite et sauvetage in extremis

Tout commence par un banal contrôle routier. L’agent vérifie les papiers d’un conducteur quand un autre homme surgit et vole son véhicule de service. Le policier alerte le commissariat. Des renforts notamment aériens sont déclenchés. Une course-poursuite s’engage à toute allure dans les rues d’Atlanta. À bord de la voiture de police, le voleur passe à pleine vitesse sur une voie ferrée et perd le contrôle du véhicule qui se retourne. Le voilà coincé, alors que loin, les sifflements d’un train commencent à se faire entendre. En une fraction de seconde, les policiers se transforment en sauveteurs. Ils se démènent pour sortir l’homme de 29 ans qui leur avait volé le véhicule. Et quelques instants avant le passage du train, miracle, ils y parviennent. Aucun blessé dans l’incident, l’homme est certes sain et sauf, mais il a été immédiatement arrêté pour vol, conduite dangereuse en vandalisme. Il a été emprisonné. TF1 | Reportage Monnier, A. Poupon