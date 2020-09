Été 2020, le plus sec jamais enregistré

Officiellement depuis 15 heures cet après-midi, nous sommes en automne. Ce qu'il faut retenir de la période estivale qui vient de s'écouler, c'est la sécheresse. Les ingénieurs météo le confirment. Cet été 2020 est le plus chaud que la France ait connu depuis 1959. Des restrictions d'eau sont toujours d'ailleurs appliquées dans 78 départements. Et les conséquences sont déjà nombreuses. Les rendements agricoles sont faibles, des arbres meurent et des milliers de truites ont été asphyxiées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.