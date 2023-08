Été 2023 : moins d'incendies, moins de dégâts

C'est depuis une salle en plein cœur du 8e arrondissement de Paris, que les renforts sont pilotés, lorsqu'un incendie se déclare dans le pays. Depuis le début de l'été 2023, le 15 juin dernier, le nombre d'incendies a diminué par rapport à l'année dernière, mais avec beaucoup moins de dégâts. Selon le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la Sécurité Civile, ils ont combattu 7 800 feux de forêts qui ont parcouru 9 000 hectares l'été 2023, contre 11 000 feux de forêt présents et 60 000 hectares parcourus en 2022. La stratégie des pompiers est de frapper vite et fort. Les pompiers sont positionnés dans toutes les zones à risque, pour maîtriser les incendies le plus vite possible. C'est la stratégie du feu naissant et elle est payante, car cet été 2023, 85 % des feux parcours moins de cinq hectares. Chaque jour en France, dix mille sapeurs-pompiers peuvent être mobilisés à tout moment, pour lutter contre les feux de forêts. C'est 1 000 de plus que l'année dernière. Les moyens aériens ont été renforcés. Aujourd'hui, 47 appareils sont disponibles, contre 38 en 2022. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Jouanneau