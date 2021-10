Êtes-vous hypersensible ?

Vous ne le lirez pas sur son visage, ni sur les lignes de sa main, mais Sarah le sent, elle est hypersensible. Traverser une foule ou participer à un repas de famille devient alors éprouvant. Même chose au restaurant. Vous parvenez à vous concentrer uniquement sur votre ami. Un hypersensible sera plus facilement perturbé par les autres sons, du serveur qui passe, par la musique... Ce n'est pas une maladie, mais c'est parfois handicapant. Là où certains peuvent ressentir des sensations fortes, gravissent l'Everest, sautent en parachute, ou enchaînent les tours de manège, les hypersensibles, eux, frissonnent au simple bruit inattendu. Leur journée est ponctuée d'expérience extrême, un bruit entêtant, une lumière trop intense, une odeur de brocolis, qui soudain, masque tout le reste. Cela paraît peut-être anecdotique, mais ces phénomènes sensoriels les plongent dans un état d'inconfort, fatigue, maux de tête, insomnie... Difficile d'établir des critères objectifs, il y a autant d'hypersensibilités qu'il y a d'hypersensibles. Selon ce philosophe, spécialiste du sujet, les hypersensibles ne sont pas de pauvres petites choses fragiles, ils sont même nécessaires à l'équilibre de la société. On naît hypersensible, on ne le décide pas. Et pour éviter de le vivre seul dans son coin, une poignée de ces grands émotifs se retrouve désormais dans cette maison du Morbihan. Une association de 500 adhérents leur propose depuis cet été pour 25 euros la nuit une pause collective. Environ un quart des Français serait hypersensible, souvent sans le savoir.