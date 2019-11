Êtes-vous pour ou contre le Black Friday ?

Directement importé des États-Unis, le Black Friday est rapidement entré dans les mœurs. En 2018, plus de cinquante millions de transactions par carte bancaire ont été réalisées en une seule journée, à l'occasion de ces promotions d'avant Noël. Il a fait exploser les ventes de novembre en parfumerie, en bijouterie, et même dans l'électroménager. Mais certains y voient une débauche effrénée de consumérisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.