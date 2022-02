Êtes-vous prêt à boire du vin en canette ?

Avec des couleurs et des motifs, rien ne permet d'imaginer que ces canettes contiennent du vin. "Ça fait boisson énergisante" : de l'étonnement, mais pas de refus catégorique pour la dégustation. Les États-Unis et l'Angleterre se sont déjà convertis. Le pays de la bouteille et du bouchon de Liège va-t-il succomber à son tour ? C'est le pari de Dominique Martin. Ce producteur de la canette de muscadet "Océan" est venu sur ce salon avec de quoi satisfaire les curieux. "C'est le vin en format individuel. Aujourd'hui, ça rend vraiment service, c'est pratique", vante-t-il. On observe un frémissement dans l'Hexagone. Les canettes devraient être dans les supermarchés dès le printemps, en particulier pour la génération des 18-24 ans. Huit sur dix d'entre eux se disent prêts à essayer. Cédric Segal, fondateur de "Star Beverages", veut y croire. "On voit quand même un grand développement auprès des jeunes. Des millénials qui aiment pouvoir consommer du vin dans des moments différents de nos aînés, notamment en pique-nique ou en randonnée. Ils sont plus ouverts au nouveau conditionnement". Mais les cavistes sont-ils prêts à les distribuer et à renoncer aux traditions ? "C'est fruité, il n'y a pas de défauts majeurs. Un soir, sans se prendre la tête, ça peut être agréable", juge Romain Becker, caviste "Les Vins Vivants". C'est exactement l'ambition de ces nouveaux contenants. Ils sont traités pour ne laisser aucun arrière-goût d'aluminium, mais dont la conservation ne pourra pas excéder les cinq ans. TF1 | Reportage F. Leenknegt, M. Gatineau, N. Pellerin, A. Mersi Bakchich, A. Dubail