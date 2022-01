Éthanol : le carburant qui fait le plein

Rien ne distingue cette voiture d'un autre véhicule à un détail près. Lorsqu'il passe à la pompe, Christophe Michaux fait de sérieuses économies. Alors que le prix des autres carburants atteint des sommets, de plus en plus de Français se tournent vers l'éthanol, qui ne coûte lui que 80 cts/l. En 2021, les ventes ont bondi de 33%. Mais le superéthanol, qu'est-ce que c'est ? C'est 15% d'essence, 85% d'éthanol : généralement des déchets alimentaires issus de l'agriculture. Pour que votre voiture roule avec des déchets de betteraves et de pommes de terre, il faut encore installer un petit boîtier. Sans lui, vous risquez d'endommager votre moteur. Son installation ne prend que quelques heures et coûte entre 800 et 1 000 €. La plupart des moteurs essence de moins de vingt ans peuvent en être équipés. Cette automobiliste vient tout juste de franchir le pas. L'adaptateur amortit dès 15 000 km et est rentable pour tous types de véhicules. Sur le podium des voitures équipées, on trouve des petites citadines : Renault Clio, Dacia Sandero, et Peugeot 208, utilisés essentiellement pour les trajets quotidiens. Pour répondre à la demande, 2 725 stations proposent désormais ce carburant. 18% de plus qu'en 2020. TF1 | Reportage J.P. Féret - D. Piereschi - A. Gaudin