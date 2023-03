Éthiopie : au royaume des singes-lions

Leurs crinières se fondent le paysage façonné par l’érosion depuis des millions d’années. À 4 000 mètres d'altitude, sur les plus hauts sommets d’Éthiopie, les géladas ont un surnom, on les appelle les singes-lions. Mais la comparaison avec le roi de la savane s’arrête là. Malgré leur dentition impressionnante, ces primates sont végétariens et totalement inoffensifs. Un couple de Français sillonne l’Éthiopie depuis plusieurs jours. C’est la première fois qu’ils croisent la route des géladas. Les singes-lions vivent en groupe de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’individus avec, comme dans toutes les familles, des moments de tensions, et des instants d'harmonie. Depuis près de 20 ans, une équipe de chercheurs les étudie tous les jours. Les géladas ont un langage et une vie sociale complexe. Ils sont uniques parmi les singes, et on ne les trouve que dans cette région du monde. C’est un sujet passionnant pour les scientifiques. Les échantillons qu'on les prélève sont envoyés dans un laboratoire aux États-Unis, où des universitaires étudient les géladas en attendant de pouvoir revenir en Éthiopie. TF1 | Reportage M. Demarque