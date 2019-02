Éthiopie: le nouvel eldorado des investisseurs

La situation s'améliore en Éthiopie et les réformes sont menées tambours battants. Le pays enregistre maintenant le taux de croissance le plus important de tout le continent africain. De nombreux investisseurs font donc leur apparition. L'entreprise française Decathlon par exemple a fait le pari du made in Ethiopia. Beaucoup d'Éthiopiens sont persuadés que leur pays deviendra très rapidement l'une des principales puissances d'Afrique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.