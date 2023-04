Éthiopie : sur la piste des éléphants

C'est un écrin de verdure à 1 800 m d'altitude. Là-bas, la forêt tropicale se mêle à la montagne. Le parc national de Chebera Churchura est un environnement unique et méconnu, qui abrite plus d'un millier de pachydermes, l'une des principales populations d'éléphants en Éthiopie. Les éléphants sont nombreux parce que là-bas, le braconnage est quasiment inexistant. Les troupeaux vivent en permanence sous la protection rapprochée des gardes du parc, comme Hareno. "Parfois, on suit le troupeau à pied, pendant six ou sept jours d'affilée, pour dissuader des braconniers.", nous fait-il savoir. Les gardiens empêchent aussi les éléphants de s'approcher des villages pour éviter des conflits avec la population. Mais parfois, ce sont les communautés locales qui entrent illégalement dans les parcs et prennent de gros risques. "Les gens viennent pour cueillir le poivre sauvage qui pousse sur cet arbuste. Mais les éléphants peuvent sentir leurs odeurs de très loin, les attaquer et faire beaucoup de blessés.", poursuit Hareno. Ces animaux à l'état sauvage doivent leur survie à l'isolement géographique du parc. Il n'y avait pas de voie d'accès et aucun aménagement touristique avant l'ouverture de l'écolodge Chebera Safari. TF1 | Reportage Marie Demarque