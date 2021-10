Étienne Mougeotte : mort d'un grand patron de médias

En 1970, Étienne Mougeotte est présentateur à l'ORTF. Auparavant correspondant à Beyrouth pour France Inter, puis une voix connue sur RTL et ensuite sur Europe 1 dont il sera directeur de l'information, il n'a alors que 34 ans. En 1981, il présente le résultat de l'élection présidentielle avant de rejoindre la presse écrite. Six ans plus tard, en 1987, Francis Bouygues rachète TF1 et lui confie la direction de l'antenne aux côtés de Patrick Le Lay. Durant 20 ans, il sera le visage de la chaîne, aujourd'hui en deuil. "Immense tristesse et respect pour Étienne Mougeotte, car comme des milliers de collaborateurs de TF1, je l'ai bien connu. On perd un géant de cette industrie, qui avait, venu de la radio, réinventé la télévision sous toutes ses formes", s'exprime Gilles Pélisson, directeur général du Groupe TF1. Sa stratégie, divertissement et information. "Il n'y a pas de grandes chaînes de télévision qui ne soit en même temps une grande chaîne d'information. Pour être le leader, il faut être le premier en information. Il y aura donc un effort tout particulier sur l'information", s'exprimait Étienne Mougeotte au JT 20H de TF1 en août 1988.