Étiquetage des vins : ce qui va changer

Dans les supermarchés, qu’il soit rouge ou blanc, le vin ne dévoile pas sa composition. On connaît le volume, le degré d’alcool, mais pas la liste d’ingrédients. Les gens se réfèrent au goût plutôt que de savoir ce qu’il y a dedans. À partir de décembre prochain, chaque bouteille devra renseigner son indice calorique pour 100 ml et un QR code obligatoire mentionnant la liste des ingrédients. Soit 98 % de raisin fermenté en moyenne et les 2 % restant sont des additifs. Cette nouvelle règle vise à apporter plus de transparence pour le client. Bientôt, les consommateurs pourront sélectionner leur bouteille en fonction de sa teneur en calories. Le vigneron a beau produire du vin bio, certains ingrédients qui le composent pourraient effrayer les clients. Une nouvelle mesure qui pourrait aussi coûter cher aux vignerons. Nouvelles analyses, nouvelles étiquettes, création d’un QR code, tous vont devoir se mettre en règle avant le 8 décembre prochain. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier