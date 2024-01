Étiquettes en supermarché : vers plus de transparence ?

Une quantité réduite pour un prix identique, voire plus élevé. Dans les rayons, cette pratique de certains industriels ne vous a pas échappé. Elle est appelée la shrinkflation. Prenons l'exemple d'un paquet de glace de 10,90 euros/kg. Avec 56 g en moins pour 2,55 euros de plus, son prix au kilogramme a bondi de 23%. Cette pratique subtile vous oblige à une certaine vigilance depuis quelques mois. Pour mieux informer les consommateurs, le gouvernement vient de soumettre un texte à l'Union européenne. Jusqu'ici, la seule obligation est d'afficher la nouvelle quantité et le nouveau prix. Bientôt, pour plus de transparence, il faudra mentionner le "avant-après". Cette nouvelle étiquette serait collée en rayon par le distributeur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, F. Moncelle et F. Le Goïc