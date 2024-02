Étiquettes trompeuses : premiers contrôles dans les rayons

Viandes, légumes, épicerie... Rien ne leur échappent. Des inspectrices de la répression des fraudes, la DGCCRF, scrutent l'origine des produits en rayon. Des étiquettes aux factures, tout est passé au crible. Des melons charentais des Antilles aiguisent leur curiosité. Pas d'infraction majeure constatée le mardi matin, mais la semaine dernière, dans un autre supermarché, le grossiste avait falsifié les étiquettes. C'est loin d'être anodin. "Il risque au maximum 300 000 euros d'amende, et pour le directeur, éventuellement, la prison", précise Emmanuelle Coché, inspectrice de la DGCCRF. Autre point de vigilance, les produits estampillés français. Ils arborent fièrement le drapeau bleu blanc rouge, mais leur origine est parfois trompeuse. Par exemple, des saucissons jouent sur un flou, avec un bel Hexagone, fabriqué ici en France, mais avec du porc qui peut provenir de n'importe quel pays d'Europe. Le Made in France fait vendre, alors les marques n'hésitent pas en abuser. Et si vous aussi, vous voulez vérifier avant d'acheter, un conseil : ne vous arrêtez pas au drapeau français. En cette année 2024, dix mille contrôles sont annoncés sur ces étiquettes floues ou mensongères. C'est le double de l'an dernier. TF1 | Reportage J. Roux, C. Nieulac, F. Couturon