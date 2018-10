Être en vogue tout en restant écolo, c'est possible !

Certains fabricants textiles et stylistes ont conçu des habits faits à partir de matières recyclables. Allant de vestes faites à partir de feuilles d'ananas jusqu'aux chaussures fabriquées avec du plastique recyclé, en passant par les substituts du cuir ou du coton, ils ont pu prouver qu'il était possible de consommer mieux tout en étant écoresponsable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.