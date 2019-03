Études à l'étranger : ça se prépare !

Chaque année, 80 000 étudiants français partent parfaire leurs études à l'étranger. Les procédures d'inscription à certaines facultés peuvent parfois être complexes. Des coachs en orientation conseillent les élèves sur les démarches à suivre et les préparent aux tests requis par les universités du Canada, des États-Unis ou encore du Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.