Étudiants : gagner de l'argent en vendant vos données personnelles

Votre situation amoureuse, vos centres d'intérêt ou encore vos goûts musicaux, on les appelle les data, les données personnelles. Sur Internet, elles sont souvent collectées à votre insu. Elles valent pourtant de l'or. De plus en plus d'étudiants acceptent de les vendre pour arrondir leur fin de mois. Ces nouvelles applications ciblent en particulier les jeunes, dès l'âge de 15 ans, la majorité numérique. L'association de défense des internautes organise des ateliers pour mettre en garde les étudiants contre cet argent facile. "Le réel danger pour les jeunes, c'est de ne pas se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire à un moment donné", prévient Nicolas Chagny, président de l'Internet Society France. Pourtant, le marché des data est en plein essor. Créé il y a trois mois, le site Tadata rassemble déjà 10 000 utilisateurs. Le principe est simple : l'étudiant remplit des questionnaires contre de l'argent, 3 euros par fichier. Les données sont ensuite revendues à des banques, des mutuelles ou des marques de vêtements. Selon le fondateur, Alexandre Vanadia, ce modèle serait plus transparent envers les internautes. Il promet à l'utilisateur un droit de rétractation à tout moment. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article.