Étudiants : la caution méconnue pour obtenir un logement

Visale est une garantie gratuite mise en place en partenariat avec l'État et financée par une cotisation des entreprises de plus de vingt salariés. Elle est proposée à tous les jeunes de moins de trente ans sans exception. En tout, elle couvre trois ans d'impayés pour un loyer maximum de 600 à 800 euros sans aucune condition de ressources. Mais les agences immobilières ne jouent pas le jeu, et seul un propriétaire sur trois connaît l'existence du dispositif.