Euro 1984 : quand la France gagne

L'ivresse de la victoire avec l'équipe de France, le peuple français y goûte pour la première fois, le 27 juin 1984. Toute la nuit, le public se rassemble, déjà sur les Champs-Élysées, et encore plus tard, sous le balcon de la Fédération française de football, pour remercier leur héros. Ce titre va marquer leur vie. L'un d'eux, Luis Fernandez, se souvient 40 ans plus tard, de chaque Marseillaise, de chaque stade, de Paris en passant par Marseille, Saint-Étienne et Nantes. Portés par le peuple français, les Bleus réalisent un parcours sans faute. Avec Alain Giresse, Fernandez, Platini et Tigana, les Bleus sont irrésistibles. En final, Bruno Bellone s'élance dans les dernières secondes. Il marque et devient aussi une légende. L'équipe de France de football gagne enfin un titre. Ils ont inspiré la bande à Didier Deschamps en 1998, avec la Coupe du monde, puis deux ans plus tard avec le championnat d'Europe. Aujourd'hui, Luis Fernandez demande à Didier Deschamps de gagner le championnat d'Europe. “On sera très très content de le gagner 40 ans après“, dit-il. TF1 | Reportage C. Abel, S. de Vaissière, S. Mignogna