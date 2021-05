Euro 2021 : comment trouver des billets pour encourager les Bleus ?

Vous aimez le football ? Vous voudriez acheter ou offrir des billets ? C’est un défi. Pour deux raisons. D’abord, parce que les vieux billets cartonnés seront, en majorité, remplacés par des QR codes cette année. Ensuite, parce qu’il n’y en a plus, pour les premières semaines seulement. La vente des billets s’est faite en décembre 2019. Alors, désormais, si vous voulez une place, il faut attendre la fin du premier tour ou vous connecter sur le site de la compétition jusqu’à mercredi, si vous êtes fan de l'Espagne, de la Slovaquie ou de la Pologne. Pourquoi si peu de place ? Parce que la jauge a été réduite pour éviter les clusters. Seulement 22.5% à Munich. À peine plus à Londres, un tiers de la capacité de la stade ouverte dans de nombreuses villes hôtes. La moitié à Bakou et à Saint-Pétersbourg. Seul Budapest souhaite remplir son stade à 100%. Budapest est donc la seule ville à offrir des garanties pour les professionnels comme cette agence de voyage lyonnaise. Et ça fonctionne car la Hongrie permet aux supporters de foot de déroger à la quarantaine imposée pendant l’Euro. En revanche, pour aller en France, Allemagne ou Munich, aucune dérogation possible. Il faut soit accepter de se faire vacciner, soit décider de s’isoler cinq jours à son arrivée. Pour Florent Messina, supporter des Bleus, membre des “Irrésistibles Français”, qui assistera au match, le choix était vite fait : “Moi, je suis vacciné de la première dose. Je l’ai effectué le 3 mai. Je suis en attente de ma deuxième dose. Et puis nous sommes beaucoup dans le même cas, c’est-à-dire qu’on attend un assouplissement du protocole sanitaire imposé par les Allemands”. Cet assouplissement dépendra évidemment de la baisse des contaminations partout en Europe, et donc, du sérieux des fans venus supporter leur équipe dans un pays étranger.