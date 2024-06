Euro 2024 : les Bleus entrent en jeu

Voici leur premier pas dans la compétition. Ils marchent le long des couloirs de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf pour enfin démarrer leur championnat d'Europe, après trois longues semaines de préparation. Croquer dans la compétition à pleine dent que dans leurs sempiternelles assiettes de pâtes. C'est appétissant certes, mais quasi obligatoire les jours de match. Des sucres lents, tout l'inverse de leurs réflexes finalement. Même si parfois Camavinga et Tchouaméni font preuve d'un soupçon de mauvaise foi, l'esprit d'équipe est au rendez-vous. Dans leur vestiaire, tout est prêt, parfaitement organisé par l'encadrement de l'équipe de France. Les intendants connaissent toutes les petites habitudes des joueurs de l'équipe de France, et notamment leur placement dans le vestiaire. À ce niveau-là, tous les détails comptent. Un match peut se gagner dans un vestiaire et évidemment sur la pelouse. L'équipe de France tentera de battre l'Autriche ce soir, pour bien entrer dans un championnat d'Europe qu'elle n'a plus gagné depuis 24 ans. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Abel