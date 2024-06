Euro 2024 : les Français y croient !

On s'est d'abord demandé si dans cette actualité agitée, vous saviez qu'il y avait bientôt du foot. "L'Euro bien sûr. Allez les Bleus !". C'est vrai, c'est un petit peu préparé. Mais il y a vraiment de l'enthousiasme."J'y crois parce que je pense que l'équipe est bien remaniée et tout, et on a espoir", en affirme une, "Parce qu'on les aime", dit une autre. Le football s'invite sur tous les terrains. Tout le monde a envie de voir du "bleu". Alors, comment gravir la dernière marche, ne pas perdre encore en finale ? Nous sommes allés voir un sélectionneur des bleus, Adrien Lachampt de la fromagerie Androuet. Nous voilà rassurés, prêts à revivre des émotions passées, comme des parents et grands-parents assis en tribune. Un but de Michel Platini avait offert à la France son tout premier trophée, l'Euro 84. Seize ans plus tard, en 2000, deuxième Euro remporté, un papa n'a rien oublié. Les enfants, eux, comptent bien vivre leur première grande émotion cet été 2024. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala