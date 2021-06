Euro : avec les supporters des Bleus à Budapest

En Hongrie, les supporters des Bleus arrivent en force. Plusieurs milliers d'entre eux marchaient ce mercredi vers le stade de Budapest. À peine les portes ouvertes, les tout premiers à entrer dans l'enceinte laissaient exploser leur joie. Certains croisés par nos journalistes se disaient très heureux, excités, impatients de voir les Bleus gagner. Un peu plus tôt dans la journée, ils chantaient La Marseillaise dans les rues et les jardins publics de la capitale hongroise. Certains étaient même au pied de l'hôtel des joueurs de l'Équipe de France. Ainsi, les voix des supporters tricolores résonnaient partout. Pour encourager les Bleus, aucun détail n'est laissé au hasard, du béret à la Française aux bracelets tricolores en passant par le maillot et les espadrilles. Et tous sont confiants face au Portugal. Ce soir, chaque supporter tricolore rêvait déjà de fêter une victoire des Bleus jusqu'au bout de la nuit.