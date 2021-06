Euro : comment les Bleus se préparent-ils à affronter le Portugal ?

À la veille de leur match contre le Portugal, les Bleus sont très motivés. Ils ont envie de prendre leur revanche sur les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui les ont battu en finale de l'Euro 2016. Demain soir, une victoire permettrait aux Bleus de s'offrir la première place de leur groupe et d'envisager la suite de l'Euro avec confiance. Pendant le match, plus de sept mille supporters français seront présents dans les tribunes du stade de Budapest. Certains ont patienté pendant des heures aujourd'hui pour tenter d'apercevoir les joueurs. Et il suffit parfois d'un petit geste, venant notamment de Karim Benzema, pour provoquer un grand bonheur. En attendant d'affronter le Portugal, certains joueurs de l'Équipe de France trouvent le temps long, alors que d'autres, malgré la bulle sanitaire, ont reçu leurs cadeaux de la fête des pères. Aujourd'hui, le cameraman des Bleus n'a filmé que des joueurs concentrés. Découvrez-les dans la vidéo associée à cet article.